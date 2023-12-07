روسيا تطلق جيلا جديدا من أقمار الاتصالات إلى الفضاء

أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم، أن الخبراء الروس يعملون على تطوير جيل جديد من الأقمار الاصطناعية، التي ستؤمن خدمات الاتصالات للأرض.

وحول الموضوع قال مدير معهد تقنيات الفضاء في مركز كراسنويارسك العلمي التابع للأكاديمية، نيكولاي تيستويدوف:"انتهت مرحلة التصميم الأولي لأقمار Gonets-M1، وبدأت عمليات التطوير والتعديل وما إلى ذلك، وفي غضون عدة سنوات ستكون لدينا مجموعة متكاملة من هذه الأقمار.. في الفترة ما بين عامي 2030 و2033 سيتم تشكيل مجموعة مكونة من 28 قمرا منها في مدارات الأرض".

وأشار تيستويدوف إلى أن روسيا قد تطلق أول قمر من أقمار Gonets-M1 الجديدة ما بين عامي 2027 و2028، ولإطلاق جميع الأقمار هناك حاجة لتنفيذ 9 عمليات إطلاق فضائي على الأقل.

إقرأ المزيد

وتمتلك روسيا حاليا مجموعة من أقمار "Gonets" في الفضاء، صممتها لتعمل في المدارات الأرضية المنخفضة كأقمار متعددة المهام، ولها القدرة على العمل كأقمار لتوفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

ويمكن الاعتماد على هذه الأقمار أيضا لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية ومراقبة أحوال الطقس ومناطق الحرائق والكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي