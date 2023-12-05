"جيمس ويب" يلتقط وجها "وحشيا " في الفضاء السحيق!

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، التابع لناسا، صورا لـ "وحش حقيقي" في الفضاء السحيق، عبارة عن مجرة ​​تولد مئات النجوم سنويا.

واكتشف علماء الفلك في جامعة تكساس (UT) في أوستن، النقطة الحمراء الغريبة في بيانات التلسكوب، وحددوا المجرة AzTECC71 التي تشكلت بعد حوالي 900 مليون سنة من الانفجار الكبير.

وتُظهر الصورة الفنية لـ AzTECC71 جسما شبحيا بعينين وفم كبير مفتوح.

NASA's James Webb captures 'a real monster' face in deep space: Newly-discovered galaxy spewing out stars has ghoulish formation https://t.co/3LrqPVDR5Upic.twitter.com/UrH6BZqwrJ — Daily Mail Online (@MailOnline) December 4, 2023

وتأتي جميع صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي عبارة عن تصورات بيانات تم إعادة إنشائها بواسطة فنانين، وليست صورا فعلية للأشياء المصورة.

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وقال جيد ماكيني، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس في أوستن: "هذا الشيء وحش حقيقي. على الرغم من أنها تبدو وكأنها فقاعة صغيرة، إلا أنها في الواقع تشكل مئات النجوم الجديدة كل عام".

ويستخدم ماكيني وفريقه بيانات ناسا لرسم خريطة للكون ضمن مشروع COSMOS-Web، الذي يهدف إلى تحديد ما يصل إلى مليون مجرة.

وقال ماكيني: "حتى الآن، الطريقة الوحيدة التي تمكنا من رؤية المجرات في بداية الكون هي من منظور بصري باستخدام هابل. وهذا يعني أن فهمنا لتاريخ تطور المجرات متحيز لأننا نرى فقط المجرات غير المحجوبة والأقل غبارا".

وكان تلسكوب James Clerk Maxwell في هاواي، أول مكتشف لـAzTECC71.

ورصد فريق COSMOS-Web الجسم في البيانات التي جمعتها مجموعة أخرى باستخدام تلسكوب ALMA في تشيلي، والذي يتمتع بدقة مكانية أعلى ويمكنه الرؤية بالأشعة تحت الحمراء.

وقد سمح لهم ذلك بتضييق نطاق موقع المصدر، وعندما نظروا إلى بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في الأشعة تحت الحمراء بطول موجة يبلغ 4.44 ميكرون، وجد الباحثون مجرة ​​باهتة في المكان نفسه.

ويعمل الفريق الآن على اكتشاف المزيد من هذه المجرات الباهتة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

المصدر: ديلي ميل