مركبة فضائية روسية تلتحم بمحطة الفضاء وتنقل إليها جوائز خاصة بمسابقات "ألعاب المستقبل" السيبرانية

التحمت يوم 3 ديسمبر، مركبة "بروغريس إم إس – 25" التي أطلقت يوم الجمعة 1 ديسمبر، بوحدة "بويسك" التابعة محطة الفضاء الدولية.

أعلنت ذلك مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية التي قالت إن مركبة الشحن التحمت بالمحطة أوتوماتيكيا تحت رقابة الأخصائيين من مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية من جهة ومن قبل رواد الفضاء المقيمين في المحطة نيقولاي تشوب وقسطنطين بوريسوف وأوليغ كونونينكو من جهة أخرى.

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وقد أوصلت مركبة الشحن إلى المحطة 2525 كيلوغراما من الحمولة المختلفة، بما فيه 515 كيلوغراما من الوقود و420 لترا من الماء و40 كيلوغراما من الهواء المضغوط وحولي 1553 كيلوغراما من الأجهزة والمعدات والمواد المختلفة، بما في ذلك المواد الصحية والملابس والأدوات الطبية، فضلا عن المواد الغذائية للرواد، بما فيه اليوسفي والبرتقال والليمون والجريب فروت، وكذلك هدايا رأس السنة التي أعدتها عائلات رواد الفضاء الروس الثلاثة

وأوصلت المحطة كذلك جوائز خاصة سيقلد بها الفائزون بمسابقات "ألعاب المستقبل" السيبرانية ستعود عام 2024 إلى الأرض لتعرض على المشاركين في المسابقات.

كما نقلت المركبة إلى المحطة مجمعا خاصا يسمى بـ"الحاضنة -3" و48 بيضة سمان يابانية، ومن المقرر بمساعدتها إجراء تجربة "السمان"، بالإضافة إلى الأجهزة اللازمة لتجربة "كفارتس - إم" التي سيقوم بها رواد الفضاء خارج المحطة .

يذكر أن أول بطولة دولية سيبرانية كبرى " ألعاب المستقبل" ستقام في قازان في مارس المقبل، وستجمع بين مختلف مسابقات وتخصصات ألعاب الكمبيوتر. وسيشارك فيها 250 فريقا من أكثر من 100 دولة. وستشمل المسابقات آخر التطورات في مجال الرياضات الإلكترونية والروبوتات والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.

المصدر: تاس