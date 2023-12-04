المحطة الهندية Aditya-L1 تبدأ بدراسة الرياح الشمسية

بدأت محطة الفضاء الهندية غير المأهولة لبحوث الطاقة الشمسية Aditya-L1 بدراسة الرياح الشمسية.



ووفقا لمؤسسة الدراسات الفضائية الهندية (ISRO)، تم تشغيل مطياف أيونات الرياح الشمسية (SWIS) المثبت في المحطة.

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وجاء في بيان ISRO المنشور على موقعها الإلكتروني: "مقياس الطيف الأيوني للرياح الشمسية، وهو الجهاز الثاني في المحطة الذي بدأ تشغيله لدراسة جسيمات الرياح الشمسية". أي أن جهازين يعملان حاليا في تجربة دراسة الرياح الشمسية: SWIS وSTEPS (مقياس طيف الجسيمات فوق الحرارية وعالية الطاقة). وفقا لـ ISRO، كان جهاز STEPS قد بدأ العمل في 10 سبتمبر الماضي. ويعمل الجهازان معا بصورة طبيعية.

ويذكر أن المحطة Aditya-L1 أطلقت إلى الفضاء في 2 سبتمبر الماضي. ومن المخطط أن تصل في شهر يناير 2024 إلى مدار حول الشمس في منطقة نقطة "لاغرانج"، وهي نقطة L1 لنظام الشمس-الأرض، التي تبعد عن الأرض حوالي 1.5 مليون كيلومتر.

المصدر: تاس