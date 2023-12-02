"سبيس إكس" تطلق صاروخا يحمل 25 قمرا صناعيا بينها قمر كوري جنوبي للتجسس

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صاروخا من نوع "فالكون 9"، يحمل على متنه 25 قمرا صناعيا.

وانطلق الصاروخ من قاعدة "فاندنبرغ" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عند الساعة 10:19 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

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ومن بين الأقمار الصناعية التي يحملها الصاروخ، أول قمر استطلاعي لكوريا الجنوبية "425 Project EO/IR"، وأول قمر إيرلندي صممه طلبة جامعة دبلن "EIRSAT-1"، وكذلك قمر "هاياسات – 1" الأرمني.

وأطلقت كوريا الجنوبية قمرها الاستطلاعي بعد 10 أيام من إطلاق كوريا الشمالية قمرا استطلاعيا لها.

وتعتزم كوريا الجنوبية إيصال 5 أقمار صناعية إلى المدار حتى نهاية عام 2025 للمراقبة على أراضي كوريا الشمالية.

المصدر: تاس