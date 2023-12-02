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"سبيس إكس" تطلق صاروخا يحمل 25 قمرا صناعيا بينها قمر كوري جنوبي للتجسس

الفضاء

AP SpaceX via AP
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أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صاروخا من نوع "فالكون 9"، يحمل على متنه 25 قمرا صناعيا.

وانطلق الصاروخ من قاعدة "فاندنبرغ" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عند الساعة 10:19 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

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ومن بين الأقمار الصناعية التي يحملها الصاروخ، أول قمر استطلاعي لكوريا الجنوبية "425 Project EO/IR"، وأول قمر إيرلندي صممه طلبة جامعة دبلن "EIRSAT-1"، وكذلك قمر "هاياسات – 1" الأرمني.

وأطلقت كوريا الجنوبية قمرها الاستطلاعي بعد 10 أيام من إطلاق كوريا الشمالية قمرا استطلاعيا لها.

وتعتزم كوريا الجنوبية إيصال 5 أقمار صناعية إلى المدار حتى نهاية عام 2025 للمراقبة على أراضي كوريا الشمالية.

المصدر: تاس

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