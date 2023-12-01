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مركبة الشحن "بروغريس إم إس-25" تتجه نحو المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مركبة الشحن
Roscosmos
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أطلق يوم 1 ديسمبر 2023 صاروخ النقل "Soyuz-2.1a" وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-25" من مطار بايكونورالفضائي.

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وأفادت  مؤسسة "روس كوسموس" بأن صاروخ النقل Soyuz-2.1a بعد مضي أقل من تسع دقائق على إطلاقه وضع المركبة "بوغريس إم إس-25" في مدارها المقرر وتوجهت نحو المحطة الفضائية الدولية التي من المقرر ان تلتحم بها في الساعة 14.15 من يوم 3 ديسمبر الجاري. وتبقى هناك 179 يوميا.

وتحمل مركبة الشحن "بروغريس إم إس-25" إلى المحطة الفضائية الدولية حمولة وزنها أكثر 2.5 طن من البضائع بما فيها الوقود ومياه الشرب ومواد غذائية ونتروجين وأدوية ومعدات طبية وأجهزة ومعدات لإجراء تجارب علمية - حاضنة لدراسة تطور الأجنة في بيض السمان في الفضاء ومعدات لدراسة التآكل، والتي سيتم تركيبها في الفضاء المكشوف.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق هو الرابع خلال العام الجاري لمركبة شحن روسية إلى المحطة الفضائية الدولية، والخامس عشر للصاروخ.

المصدر: نوفوستي

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