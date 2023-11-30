روسيا تنتهي من اختبار أول قمر صناعي طورته لتقديم خدمات الإنترنت

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لـ "روس كوسموس" عن انتهاء الاختبارات المدارية على أول قمر من مجموعة Skif-D المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.

وجاء في منشور لصحيفة تابعة للشركة: "تم الانتهاء من مرحلة لاختبارات المدارية على قمر Skif-D الاختباري الذي طورته شركة ريشيتنيوف، وكان أول قمر يطلق في إطار مشروع Sphere الروسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وخلال عام من الاختبارت في الفضاء تمكن القمر من العمل بشكل جيّد، وتم اختبار معدات التحكم ومعدات تقديم خدمات الإنترنت فيه، وأن "السرعة القصوى لنقل البيانات عبر Skif-D، والتي تم تحقيقها خلال جلسات الاتصال، كانت 6.5 ميغابت/ثانية".

وأقمار Skif التي تعمل روسيا على تطوير عدة نماذج منها، ستستخدم لتقديم خدمات الاتصالات و الإنترنت للأرض، وأطلق أول قمر منها مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M في أكتوبر العام الماضي، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

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وستطلق هذه الأقمار في إطار مشروع Sphere الروسي الذي يهدف إلى استحداث منظومة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت للأرض وخدمات استشعار الأرض عن بعد، كما ستخصص بعض أقمار هذا المشروع لإجراء الدراسات العلمية مراقبة الطقس والمناخ وبيئة الأرض.

المصدر: فيستي