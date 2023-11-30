الصين تستعد لإطلاق صاروخها الفضائي "القابل لإعادة الاستخدام"

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الصين تجهّز لإطلاق أول صاروخ فضائي طورته ليكون قابلا للاستخدام عدة مرات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإطلاق الأول لصاروخ Xingyun-1 الصيني القابل لإعادة الاستخدام من المفترض أن يتم عام 2024 من مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وأشارت إحدى الصحف الصينية إلى أنه تم التخطيط لإطلاق الصاروخ المذكور من موقع إطلاق تجاري قيد الإنشاء حاليا في مدينة ونتشانغ، وأن بناء هذا الموقع دخل في مراحله النهائية، ومن المقرر تركيب المعدات هناك بحلول نهاية العام الجاري، وسيتم تشغيل الموقع عام 2024.

وسيكون موقع الإطلاق المذكور الأول في الصين لتنفيذ عمليات الإطلاق الفضائي التجارية، إذ يخطط أن يستعمل لتنفيذ عمليات إطلاق لصالح الصين ولعملاء أجانب، وبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المشروع نحو 4 مليارات يوان (حوالي 563 مليون دولار).

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وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.

المصدر: تاس