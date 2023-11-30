الهند والولايات المتحدة تطلقان قمرا لرصد الأرض

أعلن وزير الدولة المشرف على الصناعات النووية والفضائية في الحكومة الهندية، جيتندرا سينغ، أن بلاده ستطلق بالتعاون مع الولايات المتحدة، قمرا صناعيا لدراسة الأرض.

وعقب اجتماع في نيودلهي مع رئيس وكالة ناسا قال الوزير:" أوائل عام 2024 ستطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (NASA) قمرا صناعيا مشتركا لدراسة الأرض واستشعارها عن بعد بالموجات الدقيقة، وسيسمى NASA-ISRO Radar Synthetic Aperture Radar (NISAR). إطلاق هذا القمر من المفترض أن يتم في الربع الأول من العام القادم".

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وقد بدأ العمل على مشروع القمر المذكور منذ عام 2016، وتم تجهيزه بوحدات النطاق S، وصمم لرصد الزلازل والانفجارات البركانية والانهيارات الأرضية وذوبان الجليد وأمواج تسونامي واضطرابات النظام البيئي واسعة النطاق.

المصدر: تاس