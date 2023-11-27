عالم روسي يطرح فرضية عن مصدر الشعاع الكوني المكتشف

سجل فريق دولي من العلماء والباحثين في مشروع تلسكوب Array، قبل أيام شعاعا كونيا قويا، لم تحدد طبيعته بعد.



ويفترض يغور زاديبا الأستاذ المشارك في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، ما سبب ظهور الشعاع الكوني المكتشف.

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ووفقا له، إن الفرضية الأكثر منطقية هي أن جسيمات ذات طاقة عالية جدا تتشكل في ما يتبقى من انفجار المستعر الأعظم، التي هي المرحلة الأخيرة من حياة النجم. ومن خلال هذه الظاهرة، تنطلق كمية هائلة من الطاقة وتتشكل قوى المجال الكهرومغناطيسي، ما يؤدي إلى مضاعفة سرعة الجسيمات الفردية كثيرا.

ويقول: "تكمن غرابة هذه الظاهرة في أن طاقة الجسيم تتجاوز ما يسمى بحد غريسين-زاتسيبين-كوزمين (GZK). الذي يحدد الحد الأقصى للطاقة التي يمكن أن يمتلكها الجسيم المنطلق لمسافات بعيدة في الفضاء. يرجع هذا التحديد إلى أن الجسيم أثناء الرحلة يصطدم بفوتونات من إشعاع الخلفية الكونية الميكروي الذي يملأ الكون. وهذه الجسيمات لا يمكن أن تمتلك طاقة أعلى من 5*1019 الكترون فولت".

ووفقا له، إن غرابة ظهور هذه الجسيمات ذات طاقة أعلى من حد (GZK) لا يمكن تفسيره في هذه المرحلة. ولكن طبيعة هذه الظاهرة يمكن فهمها مع تطور علم الفيزياء الفلكية.

ويقول مختتما حديثه: "بالتأكيد يمكن نقول إنها ليست إشارات من مصدر اصطناعي. مشيرا إلى أنه من الصعب جدا وصول جسيم صغير من مجرة أخرى إلى جسم فضائي صغير مثل كوكبنا. خاصة لتشكيل رسالة من هذه الجسيمات".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"