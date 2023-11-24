شركة Arianespace تعلن عن نجاح اختبارات المرحلة الأولى لصاروخ النقل Ariane 6

أعلنت شركة Arianespace عن نجاح الاختبارات النارية لمحرك المرحلة الأولى Vulcain 2.1 لصاروخ النقل الثقيل الأوروبي الجديد Ariane 6، التي جرت في المركز الفضائي في غويانا الفرنسية.



وينص بيان الشركة الصادر في باريس، على أن الاختبارات استمرت ثماني دقائق، حيث اشتغل خلالها المحرك مدة سبع دقائق بسرعة ثابتة.

وتشير وكالة الفضاء الأوروبية على موقعها في شبكة X (تويتر سابقا) إلى أنه " لو كان هذا إطلاقا حقيقيا، لكان الصاروخ Ariane 6 في المدار فعلا ".

ووفقا لبيانات صحيفة Les Echos، سوف تحلل نتائج الاختبار بصورة مفصلة، وفي حالة عدم اكتشاف أي شذوذ فإن الصاروخ يكون قد حقق خطوة كبيرة نحو أول إطلاق، الذي من المحتمل أن يتم في عام 2024 المقبل.

ويذكر أن هذه الاختبارات كان مقررا إجراؤها في 3 أكتوبر الماضي ولكنها أجلت لأسباب فنية.

وكان جوزيف أشباخر مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية قد اعترف في وقت سابق، بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها الوكالة، بعد تخليها عن استخدام الصواريخ الروسية في إطلاق أقمارها الصناعية إلى الفضاء.

المصدر: تاس