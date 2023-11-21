بيلاروس تنضم لمشروع المحطة القمرية العلمية

وقعت بيلاروس مع الصين اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في مجال إنشاء محطة دولية للأبحاث العلمية على القمر.

وتبعا لوكالة تاس الروسية فإن التوقيع على الاتفاقية جرى في مجمع Great Stone Industrial Parkفي العاصمة البيلاروسية مينسك، خلال زيارة أجراها ممثلون عن مختبر تياندو الصيني لأبحاث الفضاء السحيق ومعهد شانغهاي لأبحاث الفضاء إلى هناك.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمجمع:"تم التوقيع على اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال إنشاء محطة دولية لأبحاث القمر بين مختبر أبحاث الفضاء السحيق البيلاروسي وبين المركز الصيني-البيلاروسي للأبحاث والتطوير".

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية ضمت أيضا خططا للتعاون البيلاروسي الصيني لتنفيذ مشاريع مشتركة مرتبطة بتكنولوجيا الفضاء.

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يذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية كشفتا على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي عن خارطة الطريق لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي يخطط لإنجازها بحلول عام 2035، ويعتزم الجانبان الروسي والصيني أن يحققا بين عامي 2026 – 2030 بعثتين قمريتين لتجربة تكنولوجيا الهبوط على سطح القمر، ونقل الحمولة إلى هناك، وكذلك نقل عينات من صخور القمر إلى الأرض.

المصدر: فيستي