أسباب تأجيل الرحلة الأولى لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية المأهولة

تم تأجيل موعد إطلاق مركبة "أوريول" الفضائية المأهولة الجديدة، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

أعلن ذلك المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لشؤون البرامج المستقبلية الواعدة ألكسندر بلوشينكو. وقال إن هذا المشروع قابل للتطوير وسيتم تحقيقه حتما. جاء ذلك على لسانه على هامش مؤتمر "العلم في محطة الفضاء الدولية" الذي عقد بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على تشغيل المحطة.

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وأوضح أن أي مركبة فضائية لا يمكن أن تصنع انفصالا عن مجمع فضائي صاروخي لأن تجاربها واختباراتها تتوقف على جاهزية هذا المجمع. وحسب بلوشينكو فمن الضروري إنشاء مجمع التجارب والتجميع في مطار "فوستوتشني" الفضائي وكذلك نشر وسائل للبحث عن الطواقم العائدة إلى الأرض وإنقاذها، وأضاف أن صاروخ "أنغارا" الذي سيطلق مركبة "أوريول" لا يزال قيد الاختبارات.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تقوم بتصميم وتصنيع مركبة الفضاء المأهولة من جيل جديد لإطلاقها إلى محطة الفضاء المدارية الروسية الجديدة وكذلك إلى خارج مدار الأرض المنخفض، وكان كبير مصممي الأنظمة الفضائية المأهولة وكبير مصممي شركة "إينيرغيا" الروسية فلاديمير سولوفيوف قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن مركبة الفضاء المأهولة الجديدة ستقوم بأول رحلة فضائية لها في عامي 2028 – 2029.

أما كبير مصممي محطة الفضاء الروسية المدارية (روس) فلاديمير كوجيفنيكوف فقال إن عام 2024 سيشهد ترشيح أول دفعة من رواد الفضاء الذين سيقودون مركبة الفضاء الجديدة، ويتم الآن تصنيع أجهزة ومعدات التدريب على قيادتها وأشار إلى أن المركبة، شأنها شأن وحدة الطاقة للمحطة، يجب أن تكون جاهزة للإطلاق بحلول عام 2027.

يذكر أن مؤتمر "العلم في محطة الفضاء الدولية" الدولي يعقد في 20–23 ديسمبر الجاري بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على تشغيل المحطة في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

المصدر: تاس