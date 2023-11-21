زارها 4 رواد عرب.. "روس كوسموس" تنشر إحصائية لعمل المحطة الفضائية الدولية خلال 25 عاما

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" معلومات إحصائية عن المحطة الفضائية الدولية وعملها، وعدد المركبات الفضائية التي استقبلتها، وعدد رواد الفضاء الذين كانوا على متنها خلال 25 عاما.



أطلقت روسيا في 20 نوفمبر عام 1998 صاروخ النقل Proton-K الذي حمل إلى المدار وحدة "زريا" التي تعتبر اللبنة الأولى للمحطة. تبع ذلك إطلاق وحدة Unity الأمريكية في 7 ديسمبر 1998.

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وتشير المؤسسة في تقريرها إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المحطة الفضائية خلال ربع قرن بلغ 273 شخصا من 21 دولة- 59 من روسيا، 165 من الولايات المتحدة، 11 من اليابان، 9 من كندا و5 من إيطاليا و4 من فرنسا و4 من ألمانيا و2 من المملكة العربية السعودية و2 من دولة الإمارات وواحد من كل من إسبانيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل والسويد وماليزيا وكوريا الجنوبية والدنمارك وكازاخستان وبريطانيا وإسرائيل.

وكان رواد الفضاء الروس يوري مالنيتشينكو وفيودر يورتشيخين واليغ كونونينكو على متن المحطة خمس مرات، وأن الروسيان سيرغي بروكوبينكو ودميتري بيتيلين والأمريكي فرانسيسكو روبيو قضوا أطول فترة على متن المحطة الفضائية 370 يوما و22 ساعة و16 ثانية.

واستقبلت المحطة الفضائية خلال ربع قرن 152 مركبة شحن -88 روسية "بروغريس" وأمريكية 30 "دراغون" و20 Cygnus و5 أوروبية و9 يابانية. واستقبلت أيضا 115 مركبة مأهولة- 68 روسية و47 أمريكية. وأن رواد الفضاء خرجوا إلى الفضاء المكشوف 269 مرة . ومنذ 2 نوفمبر 2000 أصبحت المحطة الفضائية مأهولة مع بداية أول مهمة طويلة المدى.

وتجدر الإشارة إلى أن 15 دولة تشارك في مشروع المحطة الفضائية الدولية وهي: روسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وسويسرا والسويد.

وأن المحطة تنقسم إلى قسمين روسي وأمريكي. يتضمن الجزء الروسي وحدات زريا وزفيزدا ووحدات صغيرة للبحوث Poisk وRassvet ووحدة المختبر متعددة الأغراض ناؤوكا والوحدة المحورية Prichal. أما الجزء الأمريكي فيضم وحدات Unity وHarmony وTranquility، ووحدات مختبر Destiny وColumbus، ومقصورة غرفة معادلة الضغط Quest ووحدة BEAM القابلة للنفخ، بالإضافة إلى وحدة Kibo التجريبية اليابانية ووحدة المسح الأوروبية Cupola وLeonardo متعددة الأغراض.

المصدر: نوفوستي