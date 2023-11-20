حل لغز الصاروخ مجهول الهوية الذي اصطدم بالقمر في عام 2022

في مارس من العام الماضي، اصطدم صاروخ بالجانب البعيد من القمر، ولم يعرف أحد على وجه الأرض هوية هذا الجسم.

وعثر فريق من مهندسي الطيران والميكانيكا من جامعة أريزونا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومشروع بلوتو ومعهد علوم الكواكب على أدلة تشير بقوة إلى أن الجسم الذي أطلق عليه اسم WE0913A والذي اصطدم بسطح القمر في 4 مارس 2022 كان صاروخا صينيا معززا به جسم غير معروف متصل بجانبه.

Physical Characterization of #MoonImpactor WE0913A: https://t.co/NLtcAzigHG -> Rogue #rocket that slammed into the #moon last year confirmed to be Chinese vehicle: https://t.co/kicdxILJo2 - it was part of the Long March 3C that launched the Chang'e 5-T1 mission in 2014. — Daniel Fischer @cosmos4u@scicomm.xyz (@cosmos4u) November 17, 2023

وفي ورقتهم البحثية الجديدة المنشورة في مجلة The Planetary Science Journal، تصف المجموعة كيف كانوا يتتبعون الجسم قبل اصطدامه بالقمر، وما تعلموه من خلال القيام بذلك.

Study of WE0913A moon impactor shows it was a Chinese booster rocket with an unknown object attached https://t.co/inH6o2xb5m — Angelos Papadopoulos (@angelohrg) November 17, 2023

وتتبع علماء الفلك الصاروخ الغامض لأسابيع قبل أن يرتطم بسطح القمر، مخلفا حفرة مزدوجة غريبة يبلغ عرضها نحو 30 مترا. وتم رصده لأول مرة في مارس 2015، وكان يقوم بالتحليق بمفرده حول الأرض والقمر لسنوات.

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وأشارت التكهنات المبكرة حول أصول WE0913A إلى أنه من الممكن أن يكون المرحلة العليا من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، والذي أطلق قمرا صناعيا إلى المدار في 15 فبراير.

وسرعان ما دحض تتبع عمليات الإطلاق هذه النظرية، ورجح العلماء بدلا من ذلك أن الجسم كان صاروخا صينيا.

وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، رجح العلماء آنذاك، أن الجسم المصطدم بسطح القمر هو المرحلة الثالثة من صاروخ Long March 3C الذي أطلق مهمة Chang'e 5-T1 الصينية على سطح القمر في أكتوبر 2014، كجزء من برنامج استكشاف القمر التابع لوكالة الفضاء الصينية. والآن، أكد فريق من جامعة أريزونا النظرية.

وكتب الفريق: "في أواخر عام 2021، تم اكتشاف أن الجسم WE0913A سيصطدم بالقمر في مارس 2022 بعد عدة رحلات جوية قريبة من الأرض والقمر خلال الأشهر التالية. الهوية الحقيقية لهذا الجسم كانت مطروحة للنقاش، مع احتمالين: إما Falcon 9 R/B من مهمة DSCOVR، أو Long March 3C R/B من مهمة Chang'e 5-T1."

وقام الفريق، بقيادة طالب الدكتوراه تانر كامبل في جامعة أريزونا، بتحليل المسار وانبعاثات الضوء باستخدام التلسكوبات الأرضية ما استبعد "فالكون 9"، وأكد أنه بقايا مركبة صينية منتشرة الآن على سطح القمر.

ومع ذلك، في عام 2022، أنكرت الصين أن الاصطدام كان نتيجة لمهمة Chang'e 5-T1، قائلة إن المرحلة العليا من صاروخ المهمة Chang'e 5-T1 سقطت في الغلاف الجوي للأرض بطريقة آمنة واحترقت بالكامل.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين: "إن مساعي الصين في مجال الفضاء الجوي تتماشى دائما مع القانون الدولي. نحن ملتزمون بالحماية الجادة لاستدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل ومستعدون لإجراء تبادلات وتعاون مكثفين مع جميع الأطراف".

لكن قيادة الفضاء الأمريكية قالت في وقت لاحق إن الجسم لم يدخل الغلاف الجوي للأرض.

ولم يقف الغموض بشأن هذا الجسم عند هذا الحد، حيث خلف الاصطدام حفرة مزدوجة نادرة لا تتناسب مع المواصفات المنشورة للصاروخ.

وتكون معظم الفوهات الاصطدامية مستديرة إذا سقط الجسم بشكل مستقيم، أو مستطيلة إذا اصطدم بزاوية.

وأوضح كامبل: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها حفرة مزدوجة. نحن نعلم أنه في حالة Chang’e 5 T1، كان تأثيره مباشرا تقريبا، وللحصول على هاتين الحفرتين بنفس الحجم تقريبا، تحتاج إلى كتلتين متساويتين تقريبا وبعيدتين عن بعضهما".

وقال الفريق إن حفرة الارتطام الغريبة تشير إلى أن الصاروخ كان في الواقع على شكل ثقالات الحديد (dumbbell)، مع وجود ثقل موازن مقابل محركات الصاروخ، لكنهم لا يعرفون ما هو.

وختم كامبل: "من الواضح أنه ليس لدينا أي فكرة عما قد يكون عليه الأمر، ربما بعض هياكل الدعم الإضافي، أو أدوات إضافية أو أي شيء آخر. وربما لن نعرف أبدا".

المصدر: مترو