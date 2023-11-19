قمر صناعي صغير جدا لدراسة الأمن السيبراني للأجهزة الفضائية

أعلنت شركة RuVDS الروسية أن قمرا صناعيا أكبر بقليل من علبة أعواد الثقاب، يجري بحوثا عن الأمن السيبراني للأقمار الصناعية لكشف نقاط ضعفها.

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ويشير مصدر في الشركة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن هذا القمر سيجري دراسة للأمن السيبراني للأقمار الصناعية ودراسة المخاطر ونقاط الضعف فيها، وتحديدها لإزالتها.

ويذكر أن هذا القمر أطلق إلى الفضاء يوم 27 يونيو من هذا العام، بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b.

وأعلن نيكيتا تسابلين مدير عام شركة RuVDS أن نتائج عمل هذا القمر ستعرض على المجتمع العلمي. مشيرا إلى أنه واثق من أن هذه المعلومات ستقدم مساهمة كبيرة في تطوير أمن المعلومات للأقمار الصناعية.

ويذكر أن العمر التقديري للقمر يبلغ حوالي عام واحد، لذلك تعتزم الشركة تحقيق أقصى استفادة من موارده. وقد أرسل القمر خلال فترة وجوده في المدار أكثر من 120 ألف حزمة معلومات وسجل بالفعل ثلاثة أرقام قياسية.

المصدر: تاس