رئيس "روس كوسموس" يكشف عن مستقبل تشغيل المحطة الفضائية الدولية

أعلن يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن موقف الوكالة من استمرار العمل في المحطة الفضائية الدولية.

وخلال مؤتمر "رحلات الفضاء المأهولة" الذي عقد في مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء قال بوريسوف:"تشغيل المحطة الفضائية الدولية سيتم تمديده لأطول فترة ممكنة".

وأضاف:"أجريت على متن المحطة أكثر من 400 تجربة علمية، هذه التجارب ساهمت بتطوير العلوم في روسيا والعالم، سيتم الاستفادة من هذه التجارب والخبرات في الرحلات الفضائية المستقبلية".

وفي نوفمبر العام الماضي، أشار بوريسوف إلى مشاركة روسيا في العمل على متن المحطة الفضائية الدولية سيعتمد على الحالة الفنية للجزء الروسي من المحطة، وعلى توقيت نشر روسيا لمحطتها المدارية الجديدة (ROS) وإرسال الرواد إليها، وعلى عدة عوامل أخرى.

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ونهاية فبراير 2023 عقد اجتماع للمجلس العلمي والتقني لوكالة "روس كوسموس"، شارك فيه فنيون وخبراء من عدة هيئات ومؤسسات روسية معنية بشؤون الفضاء، وعقب الاجتماع وافقت الهيئات المختصة في "روس كوسموس" على تشغيل القسم الروسي في المحطة الفضائية حتى عام 2028.

المصدر: فيستي