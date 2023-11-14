"أبرز المعروضات الفضائية الروسية" في معرض دبي للطيران

تكشف روسيا خلال فعاليات معرض دبي للطيران، عن العديد من منتجاتها الفضائية الجديدة، بما فيها مركبات وصواريخ الفضاء، ونموذج لمحطتها المدارية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن وكالة "روس كوسموس" الروسية:" في الجناح الروسي في معرض Dubai Airshow 2023 سيتم عرض العديد من المنتجات والتقنيات المتعلقة بمجال الفضاء، وستكشف شركة إينيرغيا عن نموذج لمحطة (ROS) المدارية الجديدة".

وأضاف البيان: "من بين أبرز المعروضات الروسية أيضا سيكون هناك نموذج لمركبة (لونا-26) التي تطورها روسيا لاستكشاف القمر، ونماذج لمحركات RD-171MV و RD-191 وRD-181 وRD- 180التي تطورها روسيا لصواريخ الفضاء، إضافة إلى تقنيات جديدة ستستخدم مع منظومات GLONASS لتحديد المواقع".

إقرأ المزيد

وأشارت "روس كوسموس" إلى أنها ستعقد على هامش فعاليات المعرض عدة اجتماعات ومفاوضات مع العملاء المحتملين.

وتعقد فعاليات الدورة الحالية لـ Dubai Airshow 2023 ما بين 13 و17 نوفمبر الجاري في دبي، ويجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي.

المصدر: فيستي