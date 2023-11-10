كازاخستان تسعى للحصول على قمر صناعي آخر روسي الصنع

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية أنها تلقت طلبا من كازاخستان لتطوير قمر اتصالات صناعي جديد.

وقال رئيس الوكالة، يوري بوريسوف في مقابلة مع موقع "إزفيستيا" الروسي:"نحن على اتصال وثيق مع شركائنا من كازاخستان، ومرتبطون بمشروع بايتيريك والمشاريع المرتبطة بمطار بايكونور الفضائي.. ومؤخرا تلقينا طلبا لتطوير قمر اتصالات صناعي جديد لصالح كازاخستان".

ونوه بوريسوف إلى أن روسيا كانت قد طورت 3 أقمار اتصالات صناعية لصالح كازاخستان، أول قمر أطلق إلى الفضاء عام 2006 من قاعدة بايكونور الفضائية، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ Proton-K الروسي، والقمران الثاني والثالث أطلقا إلى مدارات الأرض عامي 2011 و2014.

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وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى من التعاون في مجالات الفضاء ما بين روسيا وكازاخستان قال بوريسوف: "نناقش مع شركائنا الكازاخستانيين أيضا مسألة تدريب رائد فضاء كازاخستاني لإرساله إلى المحطة الفضائية الدولية".

المصدر: فيستي