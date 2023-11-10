المحطة الفضائية الدولية تستعد لاستقبال مركبة "بروغريس" الروسية

أعلنت وكالة "روس كوسموس"، أن المحطة الفضائية الدولية عدّلت مدارها استعدادا لاستقبال مركبة "بروغريس" الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "صباح الجمعة 10 نوفمبر الجاري، تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتهيئة الظروف البالستية المناسبة لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية".

وأضاف البيان:"في تمام الساعة 00:11 بتوقيت موسكو بدأت محركات مركبة Progress MS-24 الملتحمة بالمحطة بالعمل، عملت المحركات لمدة 905.7 ثانية، ونتيجة لذلك ازداد ارتفاع مدار المحطة بمقدار 2.5 كلم، ليصبح بعديا عن الأرض 417.98 كلم.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد تابعون لوكالة "روس كوسموس" الروسية هم: نيكولاي تشوب، وأوليغ كونونينكو، وكونستانتين بوريسوف، ورواد وكالة ناسا، جاسمين موغبيلي، ولورال أوهارا، ورائد وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موغنسن، ورائد وكالة الفضاء اليابانية، ساتوشي فوروكاوا.

المصدر: تاس