كوكب الزهرة "يختفي" خلف القمر ظهر اليوم!

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون، اليوم الخميس، من مشاهدة ظاهرة خسوف كوكب الزهرة في النهار.

وجاء في بيان صادر عن المركز:" يوم الخميس 9 نوفمبر، سيختفي كوكب الزهرة خلف القمر لمدة ساعة و 12 دقيقة و 32 ثانية، أو كما يسمي علماء الفلك هذه الظاهرة، احتجاب كوكب الزهرة بالقمر، هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها خسوف الزهرة هذا العام، المرة الأولى كانت في 24 مارس الماضي".

وتبعا للمركز فإن الظاهرة ستكون متاحة للمراقبين في الجزء الغربي من روسيا وفي أوروبا والدول الإفريقية والآسيوية وفي أراضي سبيتسبيرجين وغرينلاند، وفي موسكو يمكن مشاهدتها اعتبارا من الساعة 13:02 وحتى الساعة 14:15.

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ولمشاهدة هذه الظاهر يجب العثور على القمر والزهرة في السماء، إذ سيكونان مرئيين بالعين المجرة في المناطق التي تكون فيها السماء صافية، كما يمكن مراقبتهما بالمنظار أو التلسكوب.

المصدر: فيستي