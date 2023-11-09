خبير يوضح إمكانية توحيد الأقمار الصناعية لدول مختلفة

سيتم توحيد الأقمار الصناعية لدول عدة، تعمل في مدارات مختلفة، وفي منظومة واحدة يتحكم بها الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات العشر المقبلة.

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ويقول فيتشسلاف تيمكين مستشار المدير العام لشركة EKIPO الروسية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء على هامش المؤتمر الوطني التكنولوجي (باركامب) : "سيزداد في السنوات العشر المقبلة عدد الأقمار الصناعية ذات المهام المختلفة في مدارات فضائية منخفضة متعددة. والمهام الرئيسية لهذه الأقمار الصناعية ستكون- الإنترنت، والاتصالات المباشرة، والاستشعار عن بعد، والملاحة، والتحكم وإدارة المعدات ومن المحتمل أن يربط "اللاعبون الفضائيون" الأقوى، أو بالأحرى جميع الدول الفضائية، في السنوات العشر المقبلة الأقمار الصناعية من مدارات مختلفة في منظومة واحدة يتحكم بها الذكاء الاصطناعي".

ويشير تيمكين إلى أن دور الطائرات المسيرة للاستخدام العسكري والمدني ازداد بصورة ملحوظة. كما ازداد استخدام القوارب المسيرة. لذلك وفقا له من المتوقع ظهور حلول خلال السنوات العشر المقبلة للسيطرة على الطائرات المسيرة وأسراب الطائرات المسيرة من الفضاء.

ووفقا له، تسمح الإمكانيات الهائلة للتطور التكنولوجي في الفضاء القريب (على ارتفاع 150-200 كلم)، بحل قضايا الاقتصاد والدفاع في البلاد بشكل فعال. وتنفيذ هذه الإمكانات سيتم تسهيله من خلال ظهور ابتكارات ومواد وتقنيات جديدة.

المصدر: نوفوستي