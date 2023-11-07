روسيا.. بدء الاختبار النهائي لصاروخ "أنغارا" الفضائي المدني الثقيل

باشر مركز "خرونيتشيف" الفضائي الروسي، الأسبوع الماضي، الاختبارات النهائية لأول صاروخ فضائي ثقيل من طراز "أنغارا – 5 آ".

تجري اختبارات الصاروخ في إطار إنشاء مجمع "آمور" الصاروخي الهندسي في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

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صرح بذلك الناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وقال الناطق باسم مركز "خرونيتشيف" الفضائي إن أول صاروخ فضائي من طراز "أنغارا – 5 آ" سيطلق قريبا من مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني، وذلك بعد انتهاء اختباراته الختامية وتجميع أجزائه في المطار.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من صاروخ "أنغارا-5 آ" قد تم نقلها من مركز "خرونيتشيف إلى شركة "بوليوت" الإنتاجية في مدينة أومسك بغرب سيبيريا، حيث ستجري اختباراته الكهربائية الختامية.

ويشار إلى أن اختبارات الصاروخ ستنتهي عمليا بعد إنجاز الاختبار الكهربائي لمرحلة الصاروخ الثالثة. وسيتم تأكيد جاهزيته لنقل إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي لإجراء تحضيرات لإطلاقه الأول.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الرأس الانسيابية لصاروخ "أنغارا 5 آ" قد وصلت إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني.

المصدر: تاس