جيبوتي تخطط لإطلاق "أول أقمارها الصناعية"

ذكرت مجلة Jeune Afrique أن جيبوتي تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لها، قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت المجلة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجيبوتي، نبيل محمد أحمد قوله إن:"جيبوتي تخطط، بالتعاون مع شركة سبيس إكس الأمريكية لإطلاق قمر Djibuti-1A النانوي إلى الفضاء قبل نهاية العام الجاري".

وأشار المسؤول إلى أن عملية إطلاق أول قمر صناعي لبلاده أجّلت عدة مرات بسبب عبء العمل في مركز الفضاء، لكن الاستعدادات جارية حاليا لإطلاق هذا القمر.

وبحسب مجلة Jeune Afrique فإن عملية إطلاق ثاني قمر صناعي جيبوتي من المفترض أن تتم في فبراير 2024.

تم تطوير القمرين الصناعيين المذكورين من قبل علماء من جيبوتي ومتخصصين من مركز الفضاء بجامعة مونبلييه، وبإطلاقهما ستصبح جيبوتي الدولة الإفريقية الرابعة عشرة التي تمتلك أقمارا صناعية خاصة بها.

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وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الجيبوتية أبرمت في يناير الماضي اتفاقية مع شركة الطيران Hong Kong Aerospace Technology Group، وسيتم بموجبها تشييد بنى تحتية في جيبوتي لإطلاق الأقمار الصناعية.

المصدر: فيستي