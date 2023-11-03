مركبة Virgin Galactic تنجح في رحلتها التجارية شبه المدارية

أعلنت شركة Virgin Galactic أن مركبتها أتمت بنجاح رحلتها التجارية شبه المدارية الخامسة.

وأشارت الشركة إلى أن المركبة أطلقت يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري من مطار في نيو مكسيكو، تمام الساعة 11:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت موسكو)، ووصلت إلى ارتفاع 85 كلم، إذ كان ركابها في وضع انعدام الجاذبية لعدة دقائق، وبعدها عادت للأرض لتهبط في مطار بنيو مكسيكو.

وضم طاقم المركبة: مايكل ماستوتشي الذي تولى مهمة القيادة، والطيار كيلي لاتيمر ومدرب رواد الفضاء كولين بينيت من Virgin Galactic، ومواطن فرنسي-إيطالي لم يذكر اسمه، إضافة إلى العالمين الأمريكيين شاول آلان ستيرن وكيلي جيراردي.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة Virgin Galactic كانت قد أطلقت أول رحلة تجارية شبه مدارية مع سياح على متن مركباتها نهاية يونيو الماضي، وكان من المقرر أن تتم هذه الرحلة عام 2022، ولكن بسبب مشكلات تتعلق بنقص العمالة وأزمة توريد المعدات المطلوبة، أجّلت الرحلة إلى الربع الأول من عام 2023.

المصدر: تاس