أحد الكواكب في نظام "بروكسيما سنتوري" النجمي قد يكون "صالحا للحياة"

أعلن الباحث الروسي سيرغي إيباتوف أن كمية المياه التي وصلت إلى الكوكب B في نظام بروكسيما سنتوري النجمي يمكن أن تتجاوز كمية الماء التي نقلت إلى الأرض من منطقة الكواكب العملاقة.

يحتمل أن يكون أحد كواكب النجم بروكسيما سنتوري الأقرب إلى الأرض صالحا للحياة.

توصل العلماء الروس إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل مكونات الماء لثلاثة كواكب في هذا النظام النجمي. وأعلن ذلك الباحث الرئيسي في مختبر الديناميكا الحرارية والنمذجة الرياضية للعمليات الطبيعية في معهد "فيرنادسكي" للعلوم الجيوكيميائية والكيمياء التحليلية لدى أكاديمية العلوم الروسية سيرغي إيباتوف.

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وقال:" من بين أكثر من 5000 كوكب معروف اليوم خارج المنظومة الشمسية تعتبر الكواكب الخارجية في نظام بروكسيما سنتوري النجمي أقرب الكواكب إلى الأرض. وفي حين يقع الكوكب الخارجي C خلف الخط الجليدي في نظام بروكسيما سنتوري النجمي، فإن الكوكب B قد يكون صالحا للحياة. وقد قام علماؤنا بتقييم إمكانية نقل العناصر الجليدية الأولية التي كوّنت الكواكب لاحقا". وأضاف قائلا: "لقد أثبت أن كمية المياه التي تم إيصالها إلى كوكب B كان يمكن أن تتجاوز كمية المياه التي نقلت إلى الأرض من منطقة الكواكب العملاقة وكتلة الماء في محيطات الأرض".

حسب العلماء فإن كتلة النجم بروكسيما سنتوري أصغر بحوالي 10 أضعاف من كتلة الشمس. ومع ذلك فإن الكوكب B يقع في منطقة صالحة للحياة وأقرب إلى النجم من خط الجليد. وكتلة هذا الكوكب أكبر بقليل من كتلة الأرض. وكان من الممكن أن تكون المياه اللازمة للحياة على هذا الكوكب قد وصلت من محيط مدار الكوكب C في حين أن الكوكب D يقع أقرب إلى النجم من الكوكب B، وكتلته أصغر بحوالي أربع أضعاف من كتلة الكوكب B .

أظهر تحليل النتائج التي تم الحصول عليها أنه اعتمادا على التأثير المتبادل المحتمل لجاذبية الأجسام الجليدية الأولية، يمكن أن تتراوح الكتلة الإجمالية للمواد المنقولة من منطقة الكوكب C إلى الكوكب B بين 0.002 و0.015 من كتلة للأرض. أي أكثر من كمية المياه الواصلة إلى الأرض من مناطق الكواكب العملاقة، وفي الوقت نفسه فمن المحتمل أن تكون كمية الماء الواصل إلى كوكب بروكسيما سنتوري B أكبر من كتلة الماء في محيطات الأرض التي تعادل 0.0002 من كتلة الأرض.

المصدر: تاس