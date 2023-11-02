أوليغ أرتيمييف يتحدث عن استعداد روسيا لتدريب رائد فضاء كوري شمالي حال توفر شاغر على مركباتها

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف عن استعداد روسيا تدريب رائد من كوريا الشمالية وتحضيره للرحلات الفضائية.

وخلال محاضرة ألقاها في جامعة لوباتشيفسكي الروسية قال أرتيمييف: "إمكانية تدريب روسيا لرائد فضاء من كوريا الشمالية أمر واقعي للغاية، حتى الآن لم يأت أحد إلينا من هناك ليحصل على التدريبات اللازمة لرواد الفضاء، لدينا متدربون من بيلاروس، ومؤخرا جاء متدربون من فنزويلا، لذا نحن ننتظر، تدريب رائد فضاء من كوريا الشمالية سيكون أمرا رائعا، عمليات التدريب ستستغرق مابين 3.5 إلى 4 أشهر حسب اعتقادي.. الأمر يعتمد على حسن النية، وعلى رغبة هؤلاء الأشخاص بالذهاب إلى الفضاء، إرسال رائد كوري شمالي إلى الفضاء مرتبط أيضا بتوفر مكان شاغر له على متن المركبة الفضائية".

وأشار أرتيمييف إلى أن "موعد إرسال رائد من كوريا الشمالية إلى الفضاء يعتمد بشكل كبير على الأماكن التي ستكون شاغرة في المركبات الروسية، وأن الرحلتين القادميتين لمركبات سويوز قد تمت جدولة برنامجهما".

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وفي وقت سابق، وخلال اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تمت مناقشة احتمالية تدريب روسيا لرائد فضاء من كوريا الشمالية،. وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، فإن روسيا "مستعدة لهذا الأمر" في حال رغبة كوريا الشمالية.

المصدر: فيستي