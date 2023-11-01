"لحظة منتظرة" يلتقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي!

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا، مشاهد جديدة لسديم مذهل، وكشف عن تفاصيل لم يسبق لها مثيل.

ويأتي السديم عبارة عن سحابة من الغاز والغبار غالبا ما تتشكل من حطام النجوم المحتضرة أو المنفجرة. وتعتبر هذه السحب أيضا مهدا لنجوم جديدة، حيث يوفر الغاز والغبار اللبنات الأساسية لتكوين النجوم.

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6,500 light-years away lies the Crab Nebula, the remains of an exploded star. While it is a well-studied target, Webb’s infrared sensitivity and resolution offer new clues into the makeup and origins of this nebula: https://t.co/FAu0qUTM86pic.twitter.com/deG8wKGTQR — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 30, 2023

ويقدر علماء الفلك أن هناك عشرات الآلاف من السدم في مجرة درب التبانة وحدها، وقد حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي أنظاره مؤخرا إلى سديم السرطان، الذي يقع على بعد حوالي 6500 سنة ضوئية.

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وأصدرت وكالة ناسا يوم الاثنين صورة جديدة لسديم السرطان، تظهر بوضوح نقطة بيضاء صغيرة في مركزه.

ومنذ حوالي 1000 عام، تحول نجم فائق الكتلة إلى مستعر أعظم، وانفجر، وقذف أحشائه الساخنة المشتعلة إلى الفضاء. لكن النواة الكثيفة لذلك النجم ظلت سليمة، وهو نجم السرطان النابض الذي يعيش في مركز السديم اليوم.

ويدور النجم النابض بسرعة، وفي حالة سديم السرطان، يقوم بشحن المواد الغازية المحيطة به والتي كشف عنها تلسكوب جيمس ويب الفضائي بتفاصيل مذهلة لأول مرة.

ورصد JWST الجسيمات المشحونة حول المجالات المغناطيسية القوية التي ينتجها نجم السرطان النابض، حيث تتحرك بسرعات نسبية، بجزء صغير من سرعة الضوء، وتصدر ضوءا قويا يستخدم أحيانا في التصوير بالأشعة السينية ويعرف باسم إشعاع السنكروترون.

وقال تي تيميم، الذي قاد الفريق الذي استخدم أدوات الأشعة تحت الحمراء في تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتصوير سديم السرطان، لوكالة ناسا: "إن حساسية ويب والدقة المكانية تسمح لنا بتحديد تركيبة المادة المقذوفة بدقة، وخاصة محتوى الحديد والنيكل".

المصدر: ساينس ألرت