روسيا تطور مركبات جديدة لرحلات بعيدة المدى

أعلن مركز Keldysh التقني التابع لوكالة "روس كوسموس" الروسية أن الخبراء يعملون على مشاريع لتطوير صواريخ ومركبات فضائية، ستستخدم في الرحلات البعيدة المدى إلى القمر والمريخ.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:"من بين المشاريع الرئيسية التي يعمل عليها مركزنا حاليا مشروع تطوير مركبة ستستخدم في الرحلات إلى الفضاء السحيق، ومن الممكن استعمالها في الرحلات التي سترسلها روسيا إلى القمر والمريخ مستقبلا".

وأضاف البيان: "نعمل على تطوير معدات فضائية جديدة كليا لتزيد كفاءة المركبات التي ستستخدم في الرحلات الفضائية البعيدة المدى، هذا الأمر سيمكننا من تطوير مركبات متعددة الاستخدامات للمهمات الفضائية".

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ومن جانبه قال مدير المركز، فلاديمير كوشلاكوف:"المعدات التي يطورها مركزنا تتفوق على نظائرها الأجنبية، نعمل على تطوير العديد من أنواع محركات صواريخ الفضاء من الجيل الجديد، ونقوم بتطوير وإدخال تقنيات ومواد جديدة في صناعة الصواريخ للحفاظ على ريادتنا في هذا المجال".

وساهم مركز Keldysh الروسي منذ تأسيسه في تطوير العديد من أنواع محركات الصواريخ والمركبات الفضائية، كما تمكن خبراؤه من تطوير محركات بلازما بمواصفات خاصة للأقمار الصناعية، ويعمل المركز أيضا على مشروع تطوير صاروخ "كورونا" الفضائي الروسي القابل لإعادة الاستخدام عدة مرات.

المصدر: فيستي