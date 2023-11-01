روسيا.. "بيض السمان المخصب".. إلى المحطة الفضائية الدولية

تشير تامارا غورييفا الباحثة في معهد المشكلات الطبية الحيوية، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه سيتم إرسال عينات من البيض المخصب لبحث تأثير انعدام الوزن في نمو الأجنة.

إقرأ المزيد

وتقول: "جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بتجربة السمان جاهزة ومن المقرر إرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية في 1 ديسمبر 2023 على متن مركبة الشحن "بروغريس إم إس -25" مع بيض السمان المخصب. ومن المقرر نقلها إلى مطار بايكونور الفضائي يوم 24 نوفمبر المقبل".

وتشير إلى أن هذا البيض هو من مجموعة طيور معدة خصيصا، لأن التجربة تتطلب بيضا بنفس الحجم ومدة الصلاحية. سيقوم العلماء بجمع البيض من طيور السمان المتطابقة تقريبا والتي يتراوح عمرها بين 6 و8 أشهر.

ووفقا لبرنامج التجارب، سيتم إخراج ستة بيضات من الحاضنة في الأيام الرابع والسابع والعاشر والخامس عشر لتطورها. لأن بيض طائر السمان يفقس في اليوم السادس عشر، ويرتبط كل يوم من أيام الفقس بتطور معين للجنين. وسوف تسلم النتائج إلى المختبر لدراستها.

ويتوقع العلماء أن تصبح نتائج دراسات تطور أجنة طيور السمان أساسا علميا لتقييم درجة اعتماد عمليات الحياة الأساسية للكائن الحي، على وجود الجاذبية.

المصدر: نوفوستي