الكشف عن منظومة جديدة لتأمين اتصالات الفيديو"عالية الجودة" مع الفضاء

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن البدء بتجهيز مجمّع جديد، يضم منظومة لتأمين اتصالات الفيديو بجودة عالية مع المحطة الفضائية الدولية، ومع المركبات الفضائية.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا طورت منظومة Orion-C الجديدة القادرة على تأمين اتصالات فيديو بجودة عالية، ليتواصل الخبراء على الأرض مع رواد المحطة الفضائية الدولية ومع المركبات الفضائية، وسيتم تركيب هذه المنظومة في مجمع بإقليم كراسنويارسك تابع لشركة ريشيتنيوف الروسية التي تشرف عليها وكالة روس كوسموس".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة يمكنها إرسال واستقبال الإشارات من المركبات الفضائية حتى في ظل وجود تداخل قوي مع إشاراتها من أنظمة أخرى، وكذلك تعمل بكفاءة في الظروف المناخية السيئة، وصممت وفقا لمواصفات خاصة طلبتها شركة "ريشيتنيوف" الروسية للصناعات الفضائية.

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وتتميز المنظومة بصغر حجمها وسهولة استخدامها، واعتمادها على البرمجيات الروسية الحديثة، كما يمكنها استقبال وإرسال الإشارات إلى مسافة تصل إلى ألفي كلم.

المصدر: فيستي