بوتين: الحكومة تدعم مشروع القاطرة النووية الفضائية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع العلماء الشباب في قطاع الفضاء، أن الحكومة الروسية تدعم مشروع القاطرة النووية الفضائية، وسوف ينفذ.

ويذكر أن العلماء الروس يعملون منذ عام 2010 على تصميم وإنشاء القاطرة النووية الفضائية.

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وكان يوري أورليتشتش نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" سابقا، قد أعلن أنه سيتم تصميم قاطرة نووية للرحلات إلى القمر وكواكب النظام الشمسي الأخرى. تسمى "زيوس"، ويطلق عليها في أعمال البحث والتطوير "نوكلون"، ومن المخطط أن تقوم بأول رحلة تجريبية عام 2030.

وقال الرئيس بوتين ردا على سؤال ما إذا كانت الدولة تخطط لدعم مشروع القاطرة النووية: "لا أعرف حاليا التفاصيل المتعلقة بالتمويل المخطط له، لكننا بالتأكيد لن نتخلى عن هذا الموضوع وسنوفر المبالغ المالية اللازمة لإنجاز هذا البرنامج. مئة بالمئة".

وأشار بوتين إلى أن هذه القاطرة ستكون ضرورية لاستكشاف الفضاء البعيد وقد تكون مصدرا قويا للطاقة في برامج القمر.

وقال: "إن استكشاف الفضاء البعيد من دون هذا ربما يكون ببساطة غير واقعي، ومستحيل"، مضيفا أن العديد من الشركاء يظهرون اهتماما كبيرا للتعاون في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي