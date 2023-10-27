مركبة صينية مأهولة تلتحم بمحطة الفضاء المدارية

التحمت مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-17" مع 3 رواد على متنها، الخميس 26 أكتوبر، بالوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية "تيانغونغ".

أفاد بذلك التلفزيون الرسمي الصيني. وحسب إدارة البرامج الفضائية المأهولة الصينية فإن عملية الالتحام كانت "ناجحة". وحققت المركبة المأهولة عملية الاقتراب من المحطة والالتحام معها بموجب "نظام أوتوماتيكي"، واستغرقت العملية بكاملها 6 ساعات ونصف الساعة.

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يذكر أن مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-17" انطلقت صباح الخميس 26 أكتوبر من مطار "جيوتشيوان" الفضائي، شمال غرب الصين، لتحمل الطاقم المكون من ثلاثة أفراد إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية الصينية.

أما صاروخ "شانجين–2إف" الحامل للمركبة المأهولة الصينية فأطلق الساعة 11:14 يوم 26 أكتوبر بالتوقيت المحلي (الساعة 06.14 بتوقيت موسكو).

جدير بالذكر أن عملية تجميع المحطة الصينية في مدار الأرض انتهت في 3 نوفمبر عام 2022. وبلغ إجمالي مساحة التنقل في المحطة نحو 110 أمتار مربعة، ويمكن أن تتسع لـ3 رواد فضاء دائمين أو 6 أشخاص في أثناء تغيير الطاقم. ويتوقع أن تعمل لمدة 15 عاما، أي لغاية عام 2038.

المصدر: تاس