شركة "Axiom Space" ستنقل رواد فضاء بريطانيين إلى المحطة الفضائية الدولية

أبرمت وكالة الفضاء البريطانية اتفاقية مع شركة Axiom Space الأمريكية لإرسال رواد فضاء بريطانيين إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن مهمة الاستكشاف المستقبلية.



وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "إن الاتفاق بين وكالة الفضاء البريطانية وشركة Axiom Space يحدد خطط الجانبين للعمل معا لتنفيذ المهمة التجارية لرواد الفضاء من المملكة المتحدة".

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وتشير الوثيقة إلى أنه خلال المهمة المستقبلية سيقضي رواد الفضاء البريطانيون حوالي أسبوعين في الفضاء لإجراء بحوث علمية واستعراض التكنولوجيا المتقدمة والمشاركة في أنشطة "التعليم والتوعية". ولم تحدد الوثيقة تاريخ الإطلاق، ولكن يجري تطوير الخطط بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

ووفقا لصحيفة Telegraph، ستكون هذه أول مهمة فضائية مستقلة للمملكة المتحدة تبلغ كلفتها أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني. وسيتألف فريق رواد الفضاء من أربعة رواد متخصصين من ضمنهم قائد الفريق رائد الفضاء تيم بيك الذي سبق أن قضى عام 2015 ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الدولية. أما الرواد الثلاثة الآخرين فقد تم اختيارهم سابقا للمشاركة في برامج وكالة الفضاء الأوروبية وهم جون ماكفول، وعالمة الفلك روزماري كوغان والكيميائية ميغان كريستيان.

المصدر: نوفوستي+صحيفة "إزفيستيا"