روسيا تستحدث جيلا جديدا من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض والظواهر الطبيعية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية باستخدام تكنولوجيا النانو، ستحمل اسم Griffon، مشروع هذه الأقمار سيدرج في إطار مشروع Sphere الذي نعمل عليه".

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن مشروع Griffon ستشرف عليه مؤسسات روسية مختصة، وفي إطاره سيتم السعي لجذب استثمارات أجنبية.

وفي إطار مشروع Griffon تخطط روسيا لإطلاق 136 قمرا من أقمار CubeSat إلى الفضاء، وستسمح هذه الأقمار بالحصول على البيانات من الأراضي الروسية كل 30 ساعة، ومعلومات من مناطق الأرض المختلفة كل 38 ساعة، وستساعد هذه البيانات العلماء في تحليل التغيرات التي تطرأ على الظواهر الطبيعية، كما ستستخدم هذه الأقمار في مراقبة الغطاء النباتي ومناطق التعدين، وستستعمل بياناتها في تنظيم حركة المرور.

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كانت روسيا قد أعلنت سابقا أن منظومة أقمار Sphere ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

المصدر: فيستي