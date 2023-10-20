رفع عَلم منتدى "روسيا" الاقتصادي في محطة الفضاء الدولية

قام رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب برفع عَلم منتدى "روسيا" الاقتصادي الدولي في محطة الفضاء الدولية.

أفاد بذلك موقع المنتدى الإلكتروني. وجاء في بيان صادر عنه:" عَلم معرض ومنتدى "روسيا" الدولي يرفرف في محطة الفضاء الدولية". ويشار إلى أن العَلم وصل محطة الفضاء مع رائدي الفضاء الروسييْن تشوب وكونونينكو على متن مركبة "سويوز إم إس -24" وسيبقى مرفوعا طوال فترة إقامة المنتدى في موسكو.

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ونقلت الخدمة الصحفية للمعرض عن نيقولاي تشوب قوله: "إننا نستذكر هنا في هذا الفضاء الواسع، كم هي بلادنا كبيرة وكم لدينا من الشجعان والأبطال الذين يقطنونها، وكم لدينا من الثروات الكامنة في باطنها وبحارها وغاباتها".

يذكر أن معرض ومنتدى "روسيا" الدولي سيقام في الفترة ما بين 4 نوفمبر عام 2023 و12 أبريل عام 2024 في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) بموسكو. وسيعرض إنجازات الدولة الروسية في شتى المجالات الاقتصادية، وستشارك فيه 80 منطقة روسية، وتولت وكالة "تاس" الروسية التغطية الإعلامية للمعرض.

المصدر: تاس