الهند ستستخدم الفضاء "للأغراض السلمية"

أعلن وزير الدولة المشرف على الصناعات النووية والفضائية في الحكومة الهندية، جيتندرا سينغ أن بلاده تدعو إلى التعاون الدولي في مجال الفضاء وتعتزم استخدام الفضاء للأغراض السلمية فقط.

ونقلت الخدمة الصحفية عن الوزير قوله"نحن مستمرون بالالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والاستخدام السلمي للفضاء، وأدعو جميع الدول التي ترتاد الفضاء إلى أن تكون منفتحة حتى نحافظ على بيئة آمنة ومستقرة".

وأضاف:" الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق قد وصلا إلى الفضاء قبلنا بوقت طويل، وأمريكا أوصلت أول رجل إلى سطح القمر عام 1969، إلا أن مهمة شاندرايان الهندية ومركباتها هم من قدم دليلا على وجود الماء على سطح القمر".

وأشار سينغ إلى أن برنامج الفضاء الوطني الهندي يعتبر من البرامج الفضائية العالمية، وهو برنامج سلمي تماما، وأن منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تتعاون مع وكالات الفضاء الرائدة في العالم.

إقرأ المزيد

وفي 23 أغسطس 2023 هبطت وحدة الهبوط التابعة لمهمة Chandrayaan-3 الهندية بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وأصبحت الهند الدولة الرابعة في العالم التي تحقق هبوطا سلسا على سطح القمر- بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأول دولة تمكنت من إرسال المركبات الفضائية لتهبط بشكل ناجح على القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: تاس