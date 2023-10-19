الصين ترسل دفعة جديدة من الرواد إلى محطتها المدارية

أعلنت هيئة الرحلات الفضائية المأهولة الصينية أن الصين تستعد لإرسال دفعة جديدة من الرواد إلى محطة Tiangong المدارية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للهيئة:"تم تسليم مركبة Shenzhou 17 الفضائية إلى قاعدة الإطلاق استعدادا لإرسالها إلى الفضاء قريبا، هذه المركبة ستحمل دفعة جديدة من الرواد إلى محطة Tiangong المدارية الصينية".

وأضاف البيان:"المعدات الموجودة في المطار الفضائي الذي ستطلق منه المركبة في حالة جهوزية جيدة، وستجرى العديد من الاختبارات على المعدات قبل تنفيذ عملية الإطلاق".

وكانت وكالات إعلام صينية قد أشارت سابقا إلى أن مركبة Shenzhou 17 ستطلق في أكتوبر 2023 من مركز جيوغوان الفضائي شمال غرب الصين، لتحمل لمحطة Tiangong ثلاثة رواد سيحلون محل الرواد الذين ذهبوا إلى المحطة على متن مركبة Shenzhou 16 في مايو الفائت.

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تدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي