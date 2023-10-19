المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية"روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية خضعت لتعديل مدارها، استعدادا لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة اليوم الخميس:"تم اليوم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال مركبة Progress MS-25 الروسية".

وأضاف البيان: " تم تنفيذ المناورة باستخدام محركات سفينة الشحن Progress MS-24 الملتحمة بالمحطة، وبدأت محركات المركبة بالعمل تمام الساعة 06:46 بتوقيت موسكو، وعملت لمدة 1029.9 ثانية، ونتيجة لذلك ارتفع مدار المحطة الفضائية بمقدار 2.8 كلم، ليصبح بعيدا عن سطح الأرض 418.2 كلم".

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد وكالة "روس كوسموس: أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، وكونستانتين بوريسوف، ورواد ناسا، ياسمين موغبيلي، ولوريل أوهارا، والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موغينسن، ورائد الفضاء الياباني، ساتوشي فوروكاوا.

المصدر: تاس