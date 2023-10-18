ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية تؤجلان خروج روادهما من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح

أعلنت وكالة ناسا أنها قررت مع وكالة الفضاء الأوروبية تأجيل عملية خروج روادهما من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، والتي كانت مقررة الشهر الجاري.

وجاء في بيان صادر عن ناسا: "تقرر تأجيل عملية خروج رائدة ناسا لورال أوهارا ورائد وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغينيس من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، والتي كانت مقررة الشهر الجاري، العملية ستنفذ في ديسمبر المقبل".

وأضاف البيان:"قررت الوكالتان تأجيل العملية حتى ديسمبر المقبل، وتدرسان حاليا التحقيقات التي أجريت في موضوع تسرب سائل التبريد من دائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة ناؤوكا في القسم الروسي من المحطة".

كان من المخطط في الأصل أن تخرج رائدة الفضاء التابعة لناسا، لورال أوهارا والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موغينسن إلى الفضاء الخارجي في 12 أكتوبر الجاري، لكن العملية أجّلت حتى 19 أكتوبر، ومن ثم تقرر تأجيلها إلى ديسمبر.

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وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في وقت سابق أن تسربا حصل في سائل التبريد الخاص بدائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة لم تؤثر على عمل الوحدة، ولا تشكل خطرا على حياة الطواقم في المحطة.

المصدر: فيستي