ناسا تؤجل إطلاق مركبة "Cargo Dragon" إلى المحطة الفضائية

أعلنت وكالة ناسا عن تأجيل موعد إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"تقرر تأجيل عملية إطلاق مركبة Cargo Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية إلى السادس من نوفمبر 2023، ناسا وشركة سبيس إكس تخططان لإطلاق المركبة في اليوم المذكور في الساعة 22:01 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:01 بتوقيت موسكو)".

وأشار البيان إلى أن المركبة سترسل إلى المدار على متن صاروخ من نوع Falcon 9، سيطلق من مركز كيندي الفضائي بفلوريدا، وستحمل المركبة إلى المحطة الماء والغذاء وبعض المعدات المطلوبة لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية.

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تستخدم الولايات المتحدة حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" والقابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

المصدر: تاس