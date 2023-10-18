معهد موسكو للطيران بصدد تطوير مشروع منصة فضائية للانتقال من محطة الفضاء الروسية إلى القاعدة القمرية

قدم الباحث في معهد موسكو للطيران يغور ميشين مشروع منصة نقل فضائية، ستقوم برحلات فضائية بين محطة الفضاء الروسية (روس) وقاعدة سيتم إنشاؤها على سطح القمر.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية الناطق باسم معهد الطيران، مشيرا إلى أن قسم "التقنيات الفضائية الجوية الإنتاجية" في المعهد تولى تطوير المشروع مع د. يغور ميشين.

إقرأ المزيد

وأضافت الخدمة الصحفية للمعهد:"المنصة الفضائية المذكورة يمكن استخدامها لنقل 10 أطنان من الحمولة إلى القمر وإعادة 5 أطنان من الموارد المختلفة ونتائج الدراسة إلى الأرض. ويخطط لأن تقوم منصة النقل الفضائية برحلات بين مدار محطة الفضاء الروسية (روس) الجاري تصميمها حاليا والقاعدة القمرية العلمية الدولية المستقبلية ذهابا وإيابا".

وأوضحت الخدمة الصحفية أن مشروع منصة النقل الفضائية عبارة عن نسخة مطورة لمشروع وحدة التسريع من طراز "دي إم" التي تم تزويدها بخزانات وقود إضافية وبطاريات شمسية حديثة ومآخذ لضخ الوقود من الخزانات الاحتياطية إلى الخزانات الرئيسية. وتم تزويد المنصة كذلك بمحرك يقوم بتوجيهها أثناء التحليق إلى القمر ذهابا وإيابا.

المصدر: تاس