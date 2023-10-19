تلسكوب "مرصد Spektr-RG" يستأنف عمله في 19 أكتوبر

سيستأنف تلسكوب المرصد الفضائي الروسي Spektr-RG مسح السماء في يوم 19 أكتوبر الجاري بعد أن توقف تشغيله في مارس عام 2022.

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ويشير ألكسندر لوتوفينوف نائب رئيس معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية،المشرف العلمي على التلسكوب ART-XС إلى أن التلسكوب سوف يستأنف مهمته بعد أن توقف في مارس عام 2022 لإعادة النظر في برنامج المرصد.

ووفقا له، أوقفت ألمانيا في شهر فبراير 2022 تشغيل التلسكوب eROSITA وحولته إلى الوضع الآمن، بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. بعد ذلك وضع علماء روسيا برنامجا جديدا لمسح السماء، يسمح باستخدام تلسكوب ART-XC بفعالية عالية.

ويقول: "سنستأنف في يوم 19 أكتوبر مسح القبة السماوية بأكملها". ويؤكد لوتوفينوف أنه، قبل إيقاف تشغيل تلسكوب eROSITA الألماني، أكمل Spektr-RG أربع عمليات مسح كاملة وجزء من المسح الخامس. ويضيف: "الآن سنبدأ من نقطة مختلفة قليلا، ونجري ثلاث مراجعات ثم نرى".

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الفضائي Spektr-RG أطلق إلى الفضاء عام 2019 ومهمته إجراء مسح شامل للقبة السماوية.

المصدر: تاس