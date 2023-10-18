روسيا تطلق عدة أقمار صناعية لاختبار تقنيات اتصالات جديدة

أعلنت جامعة "ريشيتنيوف" الروسية أنها تعمل على تطوير أقمار نانو صناعية، ستستخدم في اختبار تقنيات جديدة للاتصالات.

وحول الموضوع قال نائب رئيس قسم "المركبات الفضائية الصغيرة" في الجامعة، دميتري زويف: "يعمل الخبراء في جامعة ريشيتنيوف في سيبريا على تطوير 4 أقمار نانو صناعية جديدة ليتم إطلاقها من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي عام 2024، هذه الأقمار ستستخدم لدراسة التقنيات الجديدة التي تستعمل لتأمين التواصل بين الأقمار الصناعية في الفضاء وبين الأقمار والمحطات الأرضية".

وأضاف: "الأقمار التي سنطلقها من مطار فوستوتشني الفضائي العام القادم في إطار مهمة ReshUCube-3 ستكون قادرة على التواصل فيما بينها في المدار".

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وأشار زويف إلى "أن العديد من مناطق الأرض لا توجد فيها خدمات الإنترنت أو الاتصالات الخلوية حتى الآن، وبمساعدة أقمار ReshUCube-3 الروسية الجديدة سيكون بالإمكان تأمين هذه الخدمات إلى العديد من المناطق النائية على كوكبنا، بما فيها خدمات إنترنت الأشياء وخدمات الاتصالات العالية الجودة".

وكانت جامعة "ريشتنيوف" الروسية قد أعلنت عن تطوير عدة نماذج من الأقمار الصناعية، بعضها سيستخدم لاختبار تقنيات جديدة ستساعد المحطات الأرضية بالعثور على قمر صناعي لا يمكن رصده من خلال قمر صناعي آخر.

المصدر: فيستي