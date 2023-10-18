شركة روسية خاصة تختبر "محركا" لصاروخها الفضائي الجديد

أعلنت شركة SR Space الروسية الخاصة أنها تختبر محركا لصواريخها التي سترسلها إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"أجرت شركة SR Space الخاصة اختبارات على محركات RD-1 التي تعمل بالميثان والأوكسجن، والتي تطورها لصواريخ الفضاء. الاختبارات أجريت بنجاح في قسم اختبار المحركات التابع لمعهد بارانوف المركزي الروسي لهندسة محركات الطيران".

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، أوليغ منصوروف:"الاختبارات التي أجريناها سمحت لنا بإجراء تقييم أولي للضغط في غرفة احتراق المحرك، وتقييم تصميم المحرك والحلول التقنية التي استعملت في تطويره .. ستساعدنا هذه الاختبارات في فهم آلية الاستثمار لتطوير محركات صواريخ الفضاء".

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وكانت شركة SR Space قد أشارت إلى أنها تطور محركات RD-1 لاستخدامها في صواريخ الفضاء Nebo التي يمكن إطلاقها إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض وإلى الفضاء القريب، والقابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات.

تجدر الإشارة إلى أن SR Spac كانت قد أجرت عام 2021 عملية اختبار لصاروخ من نوع NEBO، وتمكن الصاروخ حينذاك من التحليق لمسافة 18 كلم، والوصول إلى ارتفاع 7 كلم.

المصدر: فيستي