مسبار شمسي هندي يصل نقطة توازن الجاذبية

سيبلغ مسبار "Aditya-L1" الشمسي الهندي نقطة "لاغرانج L1" و يبدأ عمله برصد الرياح الشمسية في منتصف يناير عام 2024.

أعلن ذلك رئيس وكالة الفضاء الهندية شريدغارا بانكر سومناتخ، وأعاد إلى الأذهان أن المحطة الأوتوماتيكية الشمسية الهندية "Aditya-L1" أُطلقت إلى مدار الأرض في 2 سبتمبر، وبعد 3 أسابيع انتقل المسبار إلى المسار نحو نقطة "لاغرانج L1" التي تبعد مسافة 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. للبدء في جمع بيانات علمية عن الرياح الشمسية.

ونقلت وكالة ANI الهندية عن رئيس وكالة الفضاء الهندية قوله، إن الطريق إلى نقطة "لاغرانج L1" تستغرق نحو 110 أيام، لذلك يتوقع أن يصل المسبار تلك النقطة في منصف يناير المقبل.

وأفاد بأن وكالته تخطط لإجراء سلسلة من التجارب في إطار التحضيرات لتحقيق البعثة الهندية الفضائية المأهولة "غاغانيان"، وستبدأ التجربة الأولى في 21 أكتوبر الجاري حيث ستطلق وكالة الفضاء كبسولة مأهولة إلى ارتفاع 14 كيلومترا لتعود بعد ذلك إلى الأرض.

يذكر أن نقطة "لاغرانج":عبارة عن موقع في نظام الجرمين السماويين حيث يظل جسم ما في حالة الثبات بتأثير الجاذبية الناجمة عن الجرمين السماويين المذكورين. وقد اكتُشفت تلك الظاهرة عام 1772 من قبل عالم الرياضيات الإيطالي جوزف لاغرانج.

المصدر: تاس