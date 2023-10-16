"ناسا" تطلق مسبارا ضخما إلى كويكب بعيد

قامت وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" الأمريكيتان بإطلاق صاروخ "فالكون" الثقيل الذي يحمل على متنه مسبار Psyche المتوجه نحو كويكب Psyche.

إقرأ المزيد

وقد أطلق الصاروخ من مطار "كينيدي" الفضائي في ولاية فلوريدا الساعة 10.19 يوم 13 أكتوبر (الساعة 17.19 بتوقيت موسكو). ويتوقع أن يصل المسبار كويكب Psyche في يوليو عام 2029، حيث سيدرس هذا الجرم السماوي الذي يقدّر قطره بـ280 كلم لمدة عامين. ولهذا الغرض تم تزويد المسبار الذي يشبه شاحنة صغيرة بمقياس الموجات المغناطيسية ومطياف أشعة غاما والنيترونات، إذ أن الأخصائيين يعتبرون أن الكويكب يتكون بجملته من المعادن.

جدير بالذكر٬ أن كويكب Psyche تم اكتشافه في 17 مارس عام 1852 من قبل عالم الفلك الإيطالي "آنيبالي دي غاسباريس" الذي أطلق عليه اسم Psyche نسبة إلى رمز الروح في الميثولوجيا الإغريقية. ويبعد مدار الكويكب عن الشمس مسافة 2.6 وحدة شمسية ( المسافة بين الشمس والأرض).

المصدر: تاس