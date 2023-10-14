فيديو لوكالة الفضاء الأوروبية يصور "متاهة الليل" على المريخ

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فيديو مثيرا للاهتمام يصور التحليق فوق سطح المريخ.

وعلى وجه التحديد، يغطي التصور الجزء الشرقي من "متاهة الليل" (Noctis Labyrinthus)، وهو نظام واسع من الوديان العميقة والمنحدرة التي تمتد على مسافة نحو 1190 كم (740 ميلا)، بطول إيطاليا هنا على الأرض تقريبا.

🛰🔴 Fly across Mars’s ‘labyrinth of night’ with us and Mars Express.



Nestled between the colossal martian ‘Grand Canyon’ and the tallest volcanoes in the Solar System lies Noctis Labyrinthus – a vast system of deep and steep valleys that stretches out for roughly 1190 km, the… pic.twitter.com/SdS4gu174E — ESA (@esa) October 11, 2023

وتقع "متاهة الليل" هذه بين وادي مارينر والهضبة البركانية ثارسيس بالقرب من خط الاستواء في نصف الكرة الغربي من المريخ.

وتم إنتاج الرحلة المحاكاة باستخدام صور حقيقية للكوكب الأحمر التقطتها مركبة Mars Express، التي تدور حول جارنا الكوكبي منذ عام 2003.

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وإلى جانب تصوير سطح الكوكب، أمضت مركبة وكالة الفضاء الأوروبية هذا الوقت أيضا في رسم خرائط لمعادن الكوكب، ودراسة غلافه الجوي الهش، والتنقيب تحت قشرته.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "يُظهر هذا الفيديو رحلة فوق الجزء الشرقي من متاهة الليل كما تراها كاميرا الستيريو عالية الدقة الخاصة بـ Mars Express".

ويقدم الفيديو مشهدا رائعا، يُظهر أجزاء الأخدود الانكساري (منخفض يتكون من مجموعة من الصدوع المركبة) المميز من القشرة التي تراجعت بالنسبة إلى المناطق المحيطة بها.

وأضافت الوكالة: "إن النشاط البركاني المكثف في منطقة ثارسيس القريبة هو المسؤول عن تشكيل هذه الميزات. وتسبب هذا النشاط البركاني في تقوس مساحات كبيرة من القشرة المريخية للأعلى وتصبح ممتدة ومضغوطة تكتونيا، ما أدى إلى ترققها وتصدعها وهبوطها".

المصدر: إكسبريس