"ناسا" تطلق اليوم مسبارها المخصص لاستكشاف "الكويكب الذهبي"

أعلنت وكالة "ناسا" أن الاستعدادت جارية لإطلاق المسبار المخصص لاستكشاف كويكب Psyche المعروف بـ"الكويكب الذهبي".

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "قررنا تأجيل إطلاق صاروخ Falcon Heavy والمسبار المخصص لاستكشاف كويكب Psyche إلى 13 أكتوبر الجاري بسبب سوء أحوال الطقس في مركز كيندي الفضائي بفلوريدا والذي سيطق منه الصاروخ".

وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق كانت من المفترض أن تتم في 12 أكتوبر الجاري لكن تقر تأجيلها إلى 13 أكتوبر، تمام الساعة صباحا 10:19 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:19 مساء بتوقيت موسكو).

ومن المقرر أن يصل المسبار إلى مدار كويكب "Psyche" في يوليو 2029، ليقوم بعدها بدراسة الجرم السماوي الذي يبلغ قطره حوالي 280 كلم، لمدة عامين، ولهذا الغرض تم تزويه بمقياس مغناطيسي ومطياف للإشعاع النيوتروني ومطياف لأشعة غاما، إذ يعتقد الخبراء أن الكويكب يتكون بشكل رئيسي من المعادن.

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تم اكتشاف الكويكب المذكور في 17 مارس 1852 من قبل عالم الفلك هانيبال دي غاسباريس وتم تسميته بـ "Psyche" على اسم الروح في الأساطير اليونانية القديمة، ويبعد هذا الكويكب عن الشمس بمقدار 2.6 وحدة فلكية.

المصدر: فيستي