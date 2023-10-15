تحديد مكان التسرب من المبرد الاحتياطي لوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنها اكتشفت مكان تسرّب السائل من منظومة التبريد الاحتياطية في وحدة "ناؤوكا" في المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" سيرغي كريكاليف:" تمكن الخبراء من استخدام الكاميرات لتحديد الموقع الدقيق لتسرب سائل التبريد في دائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) لوحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية".

وأضاف :"لدينا فيدوهات تم تصويرها من الكاميرات الخارجية المثبتة على سطح المحطة وفيديويهات تم تصويرها من خلال النوافذ الزجاجية للمحطة، يمكن ملاحظة أن التسرب حدث من خط الأنابيب الذي يتم من خلاله توصيل الخطوط المرنة في منظومة التبريد".

وأشار كريكاليف إلى "أن المبرد الاحتياطي تم إرساله إلى المحطة الفضائية عام 2010، وتم وصله بمنظومة التبريد لوحدة ناؤوكا في المحطة صيف العام الجاري، لاستخدامه في عمليات التبريد الإضافية في الوحدة في حال لزومها، لكن هذه العمليات ليس هناك حاجة لها حاليا، لذا فإن المشكلة التي حصلت لم تؤثر أبدا على عمل الوحدة وعلى الرواد الذين يعملون فيها".

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وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن تسربا حصل في سائل التبريد الخاص بدائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة لم تؤثر على عمل الوحدة، ولا تشكل خطرا على حياة الطواقم في المحطة.

المصدر: تاس